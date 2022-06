Incendio a Malagrotta, attesa l’informativa in Procura: si indaga per conoscere le cause del rogo – VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – Sarà trasmessa oggi in Procura, a Roma, una prima informativa sul vasto Incendio che ha colpito alcuni capannoni della discarica di Malagrotta. Alla luce dell’incartamento che i carabinieri intervenuti invieranno a piazzale Clodio verrà formalmente aperto un fascicolo di indagine. Verifiche verranno affidate per capire se si è trattato di un evento doloso o colposo. Nel frattempo, dopo una notte di lavoro da parte dei pompieri, le fiamme sono sotto controllo. In tutto sono impegnati 60 vigili del fuoco e 20 mezzi, giunti sul posto con rinforzi da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche. #Roma, #Incendio #Malagrotta: fiamme sotto controllo dopo la notte, #vigilidelfuoco impegnati con 60 uomini e 20 mezzi, sul posto rinforzi da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – Sarà trasmessa oggi in, a Roma, una prima informativa sul vastoche ha colpito alcuni capannoni della discarica di. Alla luce dell’incartamento che i carabinieri intervenuti invieranno a piazzale Clodio verrà formalmente aperto un fascicolo di indagine. Verifiche verranno affidate per capire se si è trattato di un evento doloso o colposo. Nel frattempo, dopo una notte di lavoro da parte dei pompieri, le fiamme sono sotto controllo. In tutto sono impegnati 60 vigili del fuoco e 20 mezzi, giunti sul posto con rinforzi da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche. #Roma, #: fiamme sotto controllo dopo la notte, #vigilidelfuoco impegnati con 60 uomini e 20 mezzi, sul posto rinforzi da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche ...

