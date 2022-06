Grande colpo per la Juve | la chiave è l’addio di Kaio Jorge

(Di giovedì 16 giugno 2022) Lasta cercando di rafforzarsi sempre di più per il futuro, con la dirigenza che sta cercando di piazzarein Germania. L’acquisto dida parte dellantus sarebbe stato sicuramente molto utile, peccato che il giovane brasiliano è stato davvero snobbato a tutti gli effetti da Massimiliano Allegri che non gli ha mai dato l’opportunità di poter dimostrare a tutti il suotalento e con il sudamericano che ha dovuto alzare addirittura bandiera bianca in un’inutile partita di Serie C contro la Pro Patria, rompendosi il ginocchio, per questo motivo si cerca una sistemazione per lui per poter arrivare a nuovi elementi.ntus (LaPresse)Molte volte si dice che in Italia non c’è la ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Il Psg tenta Scamacca. Ma il #Milan è pronto al grande colpo - apn : Colpo di frusta totale da 'un periodo di siccità mi sta uccidendo' alla figa calda e grande bottino - SamGibili1 : RT @frampagna: Finalmente, amici. FINALMENTE Dopo quella mezz'ora di pioggia di mesi fa che ha completamente bloccato nel fango i carri rus… - Antonel72713840 : @VAngeloAnonimo @angelo_anonimo @mirco63mirco @martelgeppj1 @Erminio71890018 @SingerFrapp @addormentata_l… - infoitsport : Pinto ora spinge per Aouar. Ma il grande colpo resta il regista -

Lega Pallavolo Serie A

... sarcastico: "Il sindaco che non c è finalmente batte unvieta di stendere i panni sui ... Napoli è un pezzodel cuore, non è una poltrona da scaldare per mettersi a posto il portafoglio e ...... morta da tempo, sia diventata un personaggio giocabile: un altro comprimario inedito, il... mentre il ventaglio di munizioni è stato ampliato e potremo scegliere tra untri - direzionale ... Il grande colpo in attacco, ecco Ruiz lo spagnolo volante: “Felicissimo di arrivare a Marcianise. Ci divertiremo” La Juve sta cercando di rafforzarsi sempre di più per il futuro, con la dirigenza che sta cercando di piazzare Kaio Jorge in Germania. L’acquisto di Kaio Jorge da parte della Juventus sarebbe stato ...Come in ogni estate, gli attaccanti sono quelli che muovono il calciomercato. E non fanno eccezione l’Arsenal, che punta al grande colpo con Osimhen, e l’Atletico Madrid, che perso Suarez necessita di ...