Florentino | la volpe e l’uva | «Mbappé è cambiato | questo è meglio che resti al Psg Al Real non lo voglio»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 giugno 2022)Perez, la. Nel caso del presidente delchi disprezza non è riuscito a comprare: l’affare andato a male dia Madrid ha lasciato qualche scoria,. Che stanotte nell’intervista concessa al Chiringuito (trasmissione cult) rilegge così la trattativa fallita: “Circa 15 giorni prima che mi inviasse un messaggio in cui mi diceva che restava a Parigi, avevo già iniziato a percepire i segnali che l’operazione era finita male. non voleva fare un atto di sponsorizzazione congiunta con tutti i suoi compagni di squadra. Mi ha scioccato. Il calcio è uno sport collettivo, tutti alla pari. Gli era stato offerto di essere praticamente il leader non solo di una squadra di calcio, ma di un club.non è ilche ...