Empoli, Corsi: «Caldara? Ancora non ci abbiamo pensato»

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di MilanNews24 dell'interesse dei toscani verso Caldara. Le sue dichiarazioni: «Per ora non ci abbiamo Ancora pensato.»

