Dybala-Lukaku-Lautaro: Marotta vicino a realizzare il tridente dei sogni. Ma l’Inter deve anche vendere: ecco chi andrà via (Di giovedì 16 giugno 2022) Un super attacco per l’Inter, con Dybala e Lukaku assieme. Più Lautaro. Già: è su questo che sta lavorando la dirigenza nerazzurra. Con l’Argentino la fumata bianca potrebbe arrivare a breve: la distanza tra domanda e offerta che era l’unico problema è limabile, e l’accordo sembra proprio destinato a chiudersi. E la pista Lukaku pure sembra tutt’altro che impercorribile: il belga vuol tornare a Milano e la dirigenza interista è pronta a riportarlo in maglia nerazzurra. Chiaro che per operazioni così importanti in entrata è necessario muovere qualcosa anche in uscita: l’Inter ha già diversi attaccanti importanti, da Sanchez a Dzeko, da Correa a Lautaro. E se Sanchez pare destinato inevitabilmente alla cessione è lecito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Un super attacco per, conassieme. Più. Già: è su questo che sta lavorando la dirigenza nerazzurra. Con l’Argentino la fumata bianca potrebbe arrivare a breve: la distanza tra domanda e offerta che era l’unico problema è limabile, e l’accordo sembra proprio destinato a chiudersi. E la pistapure sembra tutt’altro che impercorribile: il belga vuol tornare a Milano e la dirigenza interista è pronta a riportarlo in maglia nerazzurra. Chiaro che per operazioni così importanti in entrata è necessario muovere qualcosain uscita:ha già diversi attaccanti importanti, da Sz a Dzeko, da Correa a. E se Sz pare destinato inevitabilmente alla cessione è lecito ...

