Cloe Bianco, Luxuria: “Fu sospesa per il coming out a scuola, ma un’insegnante dovrebbe essere giudicata solo per il suo lavoro, non per l’identità” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Io vorrei sapere se almeno adesso l’assessora regionale Elena Donazzan non avverta un po’ di colpa. E insieme a lei tutte le persone che nel 2015 non hanno voluto capire le motivazioni di Cloe Bianco. Donazzan non ha speso neanche una parola per dire: ‘Mi dispiace’. Nulla. La sua transfobia è veramente spietata“. Sono le durissime parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da Vladimir Luxuria, scrittrice, artista, ex parlamentare e militante Lgbt, sulla tragica storia di Cloe Bianco, la professoressa di fisica che era stata sospesa dall’insegnamento nel 2015 al suo primo giorno di docente di ruolo e suicidatasi lo scorso 10 giugno, dando fuoco al camper in cui viveva. Cloe Bianco aveva fatto coming out come donna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Io vorrei sapere se almeno adesso l’assessora regionale Elena Donazzan non avverta un po’ di colpa. E insieme a lei tutte le persone che nel 2015 non hanno voluto capire le motivazioni di. Donazzan non ha speso neanche una parola per dire: ‘Mi dispiace’. Nulla. La sua transfobia è veramente spietata“. Sono le durissime parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da Vladimir, scrittrice, artista, ex parlamentare e militante Lgbt, sulla tragica storia di, la professoressa di fisica che era statadall’insegnamento nel 2015 al suo primo giorno di docente di ruolo e suicidatasi lo scorso 10 giugno, dando fuoco al camper in cui viveva.aveva fattoout come donna ...

vladiluxuria : Chiedo a @DonazzanElena se non si sente almeno un po’ in colpa per il suicidio della docente transgender Cloe Bianc… - simofons : Nel 2022 in Italia si continua a morire di transfobia, mentre la leader del primo partito italiano nei sondaggi sca… - SimoneAlliva : 'Sempre ai bordi della periferia sociale, difficile guardare in faccia la realtà. Sono brutta, una donna transgener… - tomm__f : RT @vladiluxuria: Chiedo a @DonazzanElena se non si sente almeno un po’ in colpa per il suicidio della docente transgender Cloe Bianco dell… - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Cloe Bianco, Luxuria: “Fu sospesa per il coming out a scuola, ma un’insegnante dovrebbe essere giudicata solo per il s… -