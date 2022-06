Chi sono i figli di Ugo Tognazzi: Ricky, Thomas, Gianmarco e Maria Sole (Di giovedì 16 giugno 2022) Ricky, Gianmarco, Maria Sole e Thomas Tognazzi sono i figli di Ugo Tognazzi. Tutti e quattro insieme hanno deciso di scrivere un libro dedicato all’amato padre con ricordi intimi e personali. Ugo Tognazzi ha avuto storie lunghe ed importanti e quattro figli. Richy, il figlio maggiore, anche lui attore e regista, è nato nel 1955 dalla relazione con Pat O’Hara. Nel 1963 l’artista è convolato a nozze con la collega norvegese Margarete Robsahm, con la quale ha avuto Thomas (1964). Infine, i figli minori Gianmarco (1967) e Maria Sole (1971), sono nati dal matrimonio con Franca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)di Ugo. Tutti e quattro insieme hanno deciso di scrivere un libro dedicato all’amato padre con ricordi intimi e personali. Ugoha avuto storie lunghe ed importanti e quattro. Richy, ilo maggiore, anche lui attore e regista, è nato nel 1955 dalla relazione con Pat O’Hara. Nel 1963 l’artista è convolato a nozze con la collega norvegese Margarete Robsahm, con la quale ha avuto(1964). Infine, iminori(1967) e(1971),nati dal matrimonio con Franca ...

