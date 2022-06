Calciomercato Napoli | spunta un’alternativa a Petagna dalla Serie A

(Di giovedì 16 giugno 2022) Potrebbe volgere al termine la storia dicon la maglietta del. Il centravanti classe ’95, infatti, in questa finestra estiva dipotrebbe lasciare il club di Aurelio De Laurentiis e cercare una nuova destinazione che gli dia maggiori spazi in campo. Andrea, infatti, nel corso della stagione appena conclusa ha collezionato 32 presenze, realizzando 4 gol e 5 assist (traA, Europa League e Coppa Italia).all’attaccante azzurro potrebbe essere Giovanni Simeone, pronto a lasciare l’Hellas Verona. Il Presidente Maurizio Setti cerca un’offerta superiore ai 15 milioni per cedere il Cholito e ilpotrebbe farsi avanti per iniziare una trattativa. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, che ...

Gazzetta_it : #Koulibaly fra rinnovo e tentazioni catalane. #Napoli, non è una questione di soldi #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d'attacco più forte? ??… - infoitsport : Calciomercato Napoli, Szalai se parte Koulibaly: 'E' il suo erede' - _ilnapoletano_ : #Scamacca, l'offerta più concreta è del #Napoli. Lo segue anche il #Psg (@Gazzetta_it)

Commenta per primo Il patron del, Aurelio De Laurentiis incontrerà presto quello dell'Udinese , Pozzo, per chiudere il colpo Deulofeu . La distanza è minima per il sì finale dello spagnolo e muovendosi in prima persona De ......che era stato accostato oltre che all'Inter anche e soprattutto alin caso di addio di Osimhen, e ovviamente al Milan, che al netto di Origi potrebbe muovere altro in attacco.... Calciomercato Napoli, spunta la reazione di Spalletti alle ultime mosse di ADL Oggi sarà un giorno cruciale per il futuro del Barça ma anche un giorno indicativo per il mercato del Napoli. La storia è molto chiara: se l’Assemblea dei soci approverà le manovre finanziarie che il ...Il club inglese è intenzionato ad acquistare il bomber del Napoli, nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'offerta cospicua al Napoli.