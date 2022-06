Basket: Eurolega 2022-2023, le partecipanti ufficiali con Olimpia Milano e Virtus Bologna. Wild card a Valencia e Partizan Belgrado (Di giovedì 16 giugno 2022) Euroleague Basketball ha rilasciato pochi minuti fa la lista delle 18 squadre che parteciperanno all’edizione 2022-2023 dell’Eurolega, che vedrà al via due formazioni italiane per la prima volta da quando la massima competizione continentale è stata riformata. Il Board dell’Eurolega ha preso inoltre una decisione relativamente alle squadre russe, escludendole dalla partecipazione per la stagione 2022-2023. Il tutto in virtù della guerra mossa dalla Russia all’Ucraina e che è tuttora in corso. Basket femminile: fine settimana a Cividale del Friuli per l’Italia con Slovenia e Spagna Al fine di colmare il gap costituito dall’assenza delle compagini russe (e quella del CSKA Mosca fa rumore, avendo anche avuto un ruolo da fondatore ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Euroleagueball ha rilasciato pochi minuti fa la lista delle 18 squadre che parteciperanno all’edizionedell’, che vedrà al via due formazioni italiane per la prima volta da quando la massima competizione continentale è stata riformata. Il Board dell’ha preso inoltre una decisione relativamente alle squadre russe, escludendole dalla partecipazione per la stagione. Il tutto in virtù della guerra mossa dalla Russia all’Ucraina e che è tuttora in corso.femminile: fine settimana a Cividale del Friuli per l’Italia con Slovenia e Spagna Al fine di colmare il gap costituito dall’assenza delle compagini russe (e quella del CSKA Mosca fa rumore, avendo anche avuto un ruolo da fondatore ...

