Atletica | Jacobs | ' un mese ai mondiali | arrivo e voglio tutto'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - "Unal via dei". Così su Instagram il doppio campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcell. Il 27enne velocista lombardo è completamente guarito dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata il 23 maggio e punta con fiducia alla rassegna iridata di Eugene del prossimodi luglio.

Birmingham, Eugene (Oregon, dove si disputeranno i Mondiali di atletica) e Rabat, prima di ... Gara che registra l'assenza anche di Marcell Jacobs, che come sappiamo si è infortunato poco tempo fa al ... Marcell Jacobs si è sottoposto ad alcuni trattamenti diagnostici nella giornata di ieri. L'obiettivo è stato valutare il recupero successivo alla distrazione - elongazione di primo grado diagnosticata il 23 ...