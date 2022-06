Asia Argento confessa: “avevo toccato il fondo!” (Di giovedì 16 giugno 2022) L’attrice e regista Asia Argento sceglie il settimanale Oggi per raccontare com’è uscita dal tunnel di alcol e droga. Ecco le sue parole Dopo anni di up & down, di relazioni fallimentari, di depressione seguita da un enorme senso di vuoto e solitudine, Asia Argento esce dal tunnel che ha travolto la sua vita ritrovando la luce. L’attrice e regista figlia d’arte rivela di non avere relazioni, parla della rinascita e anche dei suoi due figli. «Sono felice. Di essere sopravvissuta. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita. avevo toccato il fondo», dice Asia Argento nell’intervista a Oggi in edicola, raccontando che nel 2017 con le sue accuse al produttore Harvey Weinstein «è partito lo tsunami che mi ha travolta… una serie ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 giugno 2022) L’attrice e registasceglie il settimanale Oggi per raccontare com’è uscita dal tunnel di alcol e droga. Ecco le sue parole Dopo anni di up & down, di relazioni fallimentari, di depressione seguita da un enorme senso di vuoto e solitudine,esce dal tunnel che ha travolto la sua vita ritrovando la luce. L’attrice e regista figlia d’arte rivela di non avere relazioni, parla della rinascita e anche dei suoi due figli. «Sono felice. Di essere sopravvissuta. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita.il fondo», dicenell’intervista a Oggi in edicola, raccontando che nel 2017 con le sue accuse al produttore Harvey Weinstein «è partito lo tsunami che mi ha travolta… una serie ...

