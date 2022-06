Anche i capelli vanno protetti. Soprattutto in estate e in città. Ecco come e perché (Di giovedì 16 giugno 2022) In città, i capelli sono sempre messi alla prova da sole e inquinamento, Soprattutto d’estate. «L’esposizione al sole induce un processo di foto-ossidazione che può rendendere la chioma più sensibile ai trattamenti chimici e alla rottura», spiega la dottoressa Anna Trink, dermatologa specialista in tricologia. L’haircare routine deve diventare quindi più mirata con prodotti detossinanti e protettivi. capelli in città: come proteggere la chioma in estate guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) In, isono sempre messi alla prova da sole e inquinamento,d’. «L’esposizione al sole induce un processo di foto-ossidazione che può rendendere la chioma più sensibile ai trattamenti chimici e alla rottura», spiega la dottoressa Anna Trink, dermatologa specialista in tricologia. L’haircare routine deve diventare quindi più mirata con prodotti detossinanti evi.inproteggere la chioma inguarda le foto ...

Pubblicità

lita____lita : @nikitaabasso Non sono stati positivi è Una mia opinione e basta. Lui gentile anche se scocciato il cibo ottimo com… - lita____lita : @santapparizione Non sono stati positivi è Una mia opinione e basta. Lui gentile anche se scocciato il cibo ottimo… - ValeCuglia : @_Strafanti @_Vale_ria_ @LaGrevia @Wonderlover85 Anche io! Un anno avevo i capelli a caschetto quindi lo chignon sa… - _Strafanti : @_Vale_ria_ @LaGrevia @Wonderlover85 La stessa cosa anche con me. Parrucchiera e via. Ricordo un anno che avevo i c… - Rickae_22 : Ho talmente caldo che mi farei la doccia in questo momento lavandini anche i capelli -