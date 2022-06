Pubblicità

pdnetwork : Abbiamo costruito coalizioni vincenti intorno a una visione di futuro: lavoro, giustizia sociale, giovani, ambiente… - TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'ripresenteremo proposta su consumo del suolo' - - cristinapasque : RT @ggargiulo3: @marioricciard18 @EnricoLetta @CarloCalenda Per capire basterebbe sapere quali industriali e persone influenti in genere h… - StellaSirio60 : RT @pdnetwork: Abbiamo costruito coalizioni vincenti intorno a una visione di futuro: lavoro, giustizia sociale, giovani, ambiente, diritti… -

... di memoria, di donne, di guerra, di diritti in bilico, di democrazia, di, di come ... Si finisce con la politica, che riempirà piazza Maggiore prima con Enrico, poi con Giuseppe Conte. A ...Tra gli ospiti del festival il giornalista Gianni, ex sottosegretario di Stato alla ... il presidente dell'Azione Cattolica Italiana Giuseppe Notarstefano; l'ex ministro dell'Alfonso ...Roma, 16 giu (Adnkronos) - Quello del "consumo del suolo è un tema cruciale. Noi abbiamo presentato una proposta, come Pd, ed è stata respinta per l'opposizione della destra. La ripresenteremo, è nece ...Per spegnere definitivamente il rogo, che ha interessato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, ci vorranno però giorni. Incendio a Malagrotta, Roma (Ansa). Il pericolo diossina. Il co ...