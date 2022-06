Vuole solo il Milan! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua la telenovela Botman/Milan, il difensore classe 2000 in forze al Lille è un obiettivo concreto del Milan ormai da mesi. Negli ultimi tempi però, complice la situazione di stallo in casa rossonera in attesa del rinnovo di Maldini, unitamente all’inserimento del Newcastle, club della Premier League acquisito di recente dal fondo PIF, la trattativa sembrava essere in serio rischio. Secondo La Gazzetta dello Sport tuttavia, Sven Botman imponente difensore olandese di 1,95 m, sembrerebbe voler rispettare la parola data a Maldini mesi a dietro e non accetterebbe altra destinazione se non quella rossonera. E’ dunque guerra in casa Lille, con il club ex campione di Francia che vorrebbe accettare la generosa offerta del club inglese di circa 37 milione di Euro (con il Milan che facendo uno sforzo potrebbe arrivare massimo a 30) e il giocatore Olandese che Vuole ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua la telenovela Botman/Milan, il difensore classe 2000 in forze al Lille è un obiettivo concreto del Milan ormai da mesi. Negli ultimi tempi però, complice la situazione di stallo in casa rossonera in attesa del rinnovo di Maldini, unitamente all’inserimento del Newcastle, club della Premier League acquisito di recente dal fondo PIF, la trattativa sembrava essere in serio rischio. Secondo La Gazzetta dello Sport tuttavia, Sven Botman imponente difensore olandese di 1,95 m, sembrerebbe voler rispettare la parola data a Maldini mesi a dietro e non accetterebbe altra destinazione se non quella rossonera. E’ dunque guerra in casa Lille, con il club ex campione di Francia che vorrebbe accettare la generosa offerta del club inglese di circa 37 milione di Euro (con il Milan che facendo uno sforzo potrebbe arrivare massimo a 30) e il giocatore Olandese che...

