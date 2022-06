Ucraina, l'Onu indaga sui bambini deportati in Russia in adozione alle famiglie locali (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Onu sta indagando sull'ipotetico invio di bambini ucraini verso la Russia a scopo d'adozione, da parte di famiglie russe. L'ha reso noto oggi l'Alta comissaria per i diritti umani Michelle Bachelet. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Onu stando sull'ipotetico invio diucraini verso laa scopo d', da parte dirusse. L'ha reso noto oggi l'Alta comissaria per i diritti umani Michelle Bachelet. ...

