TS – Inter, attesa finita per Mkhitaryan: settimana prossima visite mediche e firma (Di mercoledì 15 giugno 2022) Henrikh Mkhitaryan pronto a diventare un giocatore dell'Inter Sta per finire l'attesa per vedere Henrikh Mkhitaryan all'Inter. Dopo un accordo raggiunto ad inizio giugno, le visite mediche dell'armeno hanno subito uno slittamento a causa dell'infortunio accusato con la Roma. Ora però, secondo quanto riferito da Tuttosport, le condizioni del giocatore sono in miglioramento tanto che già settimana prossima potrebbero essere svolte le visite mediche e la conseguente firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per il prossimi due anni.

