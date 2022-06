Rai: Fuortes, 'in questa prima parte dell'anno si conferma leader del mercato televisivo' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Considerato che il tema centrale alla nostra attenzione è la riorganizzazione dell'offerta televisiva secondo il nuovo modello organizzativo per Generi, ritengo opportuno aggiornarvi su alcuni dati relativi ai primi ascolti registrati. Innanzitutto vorrei comunicarvi però che il Gruppo Rai, anche in questa prima parte dell'anno, si conferma leader del mercato televisivo: dal 1° gennaio al 12 giugno 2022 ha infatti ottenuto una media del 37,4% di share in prima serata e del 35,8% nell'intera giornata". Lo ha detto l'ad Rai Carlo Fuortes durante l'audizione in Commissione di Vigilanza Rai, specificando poi che "le tre reti generaliste ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Considerato che il tema centrale alla nostra attenzione è la riorganizzazione'offerta televisiva secondo il nuovo moo organizzativo per Generi, ritengo opportuno aggiornarvi su alcuni dati relativi ai primi ascolti registrati. Innanzitutto vorrei comunicarvi però che il Gruppo Rai, anche in, sidel: dal 1° gennaio al 12 giugno 2022 ha infatti ottenuto una media del 37,4% di share inserata e del 35,8% nell'intera giornata". Lo ha detto l'ad Rai Carlodurante l'audizione in Commissione di Vigilanza Rai, specificando poi che "le tre reti generaliste ...

Pubblicità

TV7Benevento : **Rai: Fuortes, 'criticità con Orfeo per mancata documentazione ma conosco suo valore'** - - Montecitorio : In Commissione di #VigilanzaRai audizione dell'Amministratore delegato della #Rai, Carlo Fuortes. Diretta:… - PATRIZIA953 : RT @Michele_Anzaldi: Rai, Fuortes in Commissione di Vigilanza per il caso Orfeo (e non solo...) - PolicyMaker_mag : Audizione dell’Amministratore delegato della #RAI, Carlo Fuortes - danieledv79 : RT @Michele_Anzaldi: Rai, Fuortes in Commissione di Vigilanza per il caso Orfeo (e non solo...) -