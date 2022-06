Queen’s 2022 | Berrettini-Kudla | diretta streaming e TV ottavi di finale

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In questi giorni si sta svolgendo il torneo Atp 500 delsull’erba di Londra. Il campione italiano Matteo, detentore del titolo e reduce dalla conquista del torneo Atp 250 di Stoccarda della scorsa settimana, dopo aver superato in due set il britannico Daniel Evans, domani pomeriggio 16 giugno sarà impegnato neglididove affronterà lo statunitense Denis(numero 82 del ranking e vincitore su Lorenzo Sonego) e ripescato dopo il forfait di Andy Murray. Per quanto concerne i precedenti trae il lucky loser, entrambi i tennisti sono in parità con 2 vittorie a testa. L’ultimo risale al 2019 dove il tennista romano si impose con un doppio 6-3 a Stoccarda nei quarti di. La ...