Ondata di caldo africano con picchi di 38°C. Ma nel Centro Italia previsti anche temporali (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’anticiclone africano, già nella prima parte della settimana in fase di rinforzo sul Mediterraneo Centro-occidentale, continuerà ad irrobustirsi nei giorni successivi e ad espandersi progressivamente verso il Centro del Mediterraneo. La sua influenza sull’Italia si farà sempre più incisiva e l’aria calda subtropicale che continuerà ad alimentarlo farà schizzare ulteriormente le temperature sulle nostre regioni. Il caldo e l’afa diverranno davvero intensi al Nordovest, regioni Centro-settentrionali tirreniche e Sardegna, quelle più direttamente esposte alla risalita nord africana, tanto che entro il weekend si potrebbero raggiungere locali punte anche di 38°C. caldo più contenuto invece al Sud e lungo l’Adriatico, esposti ad un blando ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’anticiclone, già nella prima parte della settimana in fase di rinforzo sul Mediterraneo-occidentale, continuerà ad irrobustirsi nei giorni successivi e ad espandersi progressivamente verso ildel Mediterraneo. La sua influenza sull’si farà sempre più incisiva e l’aria calda subtropicale che continuerà ad alimentarlo farà schizzare ulteriormente le temperature sulle nostre regioni. Ile l’afa diverranno davvero intensi al Nordovest, regioni-settentrionali tirreniche e Sardegna, quelle più direttamente esposte alla risalita nord africana, tanto che entro il weekend si potrebbero raggiungere locali puntedipiù contenuto invece al Sud e lungo l’Adriatico, esposti ad un blando ...

