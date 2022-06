Navigo e Distretto Ligure delle Tecnologie Marine | accordo per le imprese

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Siglato untra, centro servizi per lo sviluppo e l’innovazione della nautica con sede a Viareggio, e il. Scopo di questa collaborazione strategica nella nautica, nella portualità, nella logistica e nelle, è quello di sviluppare e sostenere i progetti di crescitadi Toscana e Liguria, dove sono insediati i principali distretti nautici in Italia.per internazionalizzazione“E’ di interesse strategico”, fanno sapere con una nota congiunta, “l’interazione con gli attori dell’ecosistema ...

Pubblicità

NauticaReport : Siglato accordo tra Navigo ed il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine -

lagazzettadiviareggio.it

"Più visione, più strategia, più occasioni per le aziende aderenti al nostroe per quelle aderenti a" commenta il presidente delligure delle tecnologie marine, Lorenzo ...... regione del Sud della Francia), De Blauwe Cluster (Oostende, Belgio),(Viareggio), Croatian Defens Industry Competitiveness " Hkkoi (Prelog, Croazia). Il presidente delLigure delle ... Nautica, accordo Navigo-Distretto ligure delle tecnologie marine E’ quanto prevede l’accordo siglato – nei giorni scorsi – tra Navigo, centro servizi per lo sviluppo e l’innovazione della nautica capofila del soggetto gestore del distretto tecnologico per la ...I Pescatori rischiano di appendere le reti al chiodo. Il Caro Gasolio sta Piegando il Comparto della Pesca. La Vicenda e la Richiesta di Bloccare i Mutui.