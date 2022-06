Milan, Sven Botman resiste ai soldi del Newcastle e aspetta i rossoneri. Che per l’attacco pensano a Politano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sven Botman vuole il Milan. Dalla Francia raccontano che il 22enne difensore olandese per ora non ha ceduto al corteggiamento del Newcastle, nonostante il Lille vorrebbe accettare l’offerta del club di Premier League. Botman aspetta che a muoversi sia il club rossonero, ma il tempo stringe. Il Newcastle, pieno di soldi da spendere sul mercato dopo l’acquisizione da parte di Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, vuole chiudere la trattativa velocemente. Altrimenti cambierà obiettivo. Il mercato del Milan nel frattempo entra nel vivo anche per quanto riguarda il reparto offensivo. È ormai definito il riscatto dal Crotone di Junior Messias, ma non sarà sufficiente. Detto dell’interessamento per Zaniolo, Maldini e Massara studiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022)vuole il. Dalla Francia raccontano che il 22enne difensore olandese per ora non ha ceduto al corteggiamento del, nonostante il Lille vorrebbe accettare l’offerta del club di Premier League.che a muoversi sia il club rossonero, ma il tempo stringe. Il, pieno dida spendere sul mercato dopo l’acquisizione da parte di Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, vuole chiudere la trattativa velocemente. Altrimenti cambierà obiettivo. Il mercato delnel frattempo entra nel vivo anche per quanto riguarda il reparto offensivo. È ormai definito il riscatto dal Crotone di Junior Messias, ma non sarà sufficiente. Detto dell’interessamento per Zaniolo, Maldini e Massara studiano ...

