“Mara Venier? Ora posso dirlo” Alberto Matano | il curioso retroscena del neosposo Riccardo

Chi è il marito di Alberto Matano. Riccardo Mannino è fresco di nozze con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta e per la prima volta parla dell'amore per il suo marito. Sabato 11 giugno la coppia si è sposata e come officiante hanno scelto Mara Venier, amica che nella loro storia d'amore ha avuto un ruolo fondamentale. La cerimonia a Labico officiata proprio da Mara Venier, che era emozionantissima al punto da avere la voce strozzata quando ha pronunciato la "frase fatidica". La 'zia' della tv lo ha raccontato al Corriere della Sera poche ore dopo aver vissuto quell'emozionante momento. La loro storia è stata vissuta nella più completa privacy, tanto che fino a pochi giorni fa non si conosceva neanche l'identità di quello che sarebbe diventato il marito ...

