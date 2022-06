Lega Pro | Ghirelli | “I Playoff un format vincente | ma ora nuova formula del campionato”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La stagione diPro si è appena conclusa con il Palermo che si è guadagnato la promozione in B dopo il successo contro il Padova nella finale, ma per il presidente Francescoè già tempo di guardare avanti. “I play off si confermano un, ora dobbiamo lavorare ad unadelche intercetti il mondo dei giovani e i loro linguaggi”, ha dichiarato durante la conferenza stampa di chiusura della stagione 2021/2022. Un successo di pubblico ottenuto ovunque: dai 1,5 milioni di tifosi sintonizzati su Rai 2 agli ottimi dati ottenuti anche su Sky ed Evelen Sports sul territorio italiano, fino ad arrivare alla trasmissione internazionale su Rai Italia. Per questosi dice pronto ad ...

Serie C - Ecco le possibili composizioni dei Gironi A, B e C per la stagione 2022/2023 Il presidente della Lega Pro Ghirelli si dice soddisfatto del successo ottenuto in quest'ultima stagione, e proprio per questo si guarda al futuro.(ANSA) - ROMA, 15 GIU - 'Una nuova formula del campionato, che coinvolga sempre più i giovani'. E' la proposta lanciata dal presidente della Lega ...