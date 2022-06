Le borse più preziose di Hermès in mostra prima dell’asta Christie’s (Di mercoledì 15 giugno 2022) Life&People.it Oggetti del desiderio, accessori da collezione, custodi di segreti inconfessabili, le borse sono il bene più prezioso delle donne e, fino al 23 giugno sarà possibile concorrere alla prima vendita online di Christie’s dedicata alle creazioni di Hermès. L’asta, intitolata Inside the orange box: a lifetime of collecting, è composta da 257 lotti e comprende 145 borse, oltre che accessori, gioielli e orologi della maison. «Siamo entusiasti di presentare la prima asta di borse e accessori di Christie’s in Italia, che segue il successo della nostra prima asta di borse e accessori di un solo proprietario, tenutasi a Parigi all’inizio di quest’anno»,Quest’asta celebra una vita di collezionismo da parte di un ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 15 giugno 2022) Life&People.it Oggetti del desiderio, accessori da collezione, custodi di segreti inconfessabili, lesono il bene più prezioso delle donne e, fino al 23 giugno sarà possibile concorrere allavendita online didedicata alle creazioni di. L’asta, intitolata Inside the orange box: a lifetime of collecting, è composta da 257 lotti e comprende 145, oltre che accessori, gioielli e orologi della maison. «Siamo entusiasti di presentare laasta die accessori diin Italia, che segue il successo della nostraasta die accessori di un solo proprietario, tenutasi a Parigi all’inizio di quest’anno»,Quest’asta celebra una vita di collezionismo da parte di un ...

Pubblicità

giovannitrivel3 : RT @BelpietroTweet: La Russia è diventata il secondo più grande esportatore di petrolio in India, scavalcando perfino l’Arabia. E ha annull… - GiovanniSmecca : RT @BelpietroTweet: La Russia è diventata il secondo più grande esportatore di petrolio in India, scavalcando perfino l’Arabia. E ha annull… - CherubinaRavasi : RT @AndreaColandrea: Per un pugno di (un miliardo) di dollari (in più) per l'#Ucraina. Cosa non fa il Commander in chief per cercare di imp… - GiulioIvano : RT @BelpietroTweet: La Russia è diventata il secondo più grande esportatore di petrolio in India, scavalcando perfino l’Arabia. E ha annull… - scc68samu : RT @BelpietroTweet: La Russia è diventata il secondo più grande esportatore di petrolio in India, scavalcando perfino l’Arabia. E ha annull… -