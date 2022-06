Lamorgese su caos ai seggi di Palermo: «Si paghino di più i presidenti». A Peschiera filtri in stazione dopo la maxi-rissa – Il video (Di mercoledì 15 giugno 2022) La ministra dell’interno Luciana Lamorgese è tornata a esprimersi sul caos verificatosi alle consultazioni amministrative e referendarie di domenica 12 giugno quando molti presidenti di seggio non si sono presentati. «Non rappresentano purtroppo un caso isolato e inedito: numerose rinunce si sono verificate anche in altre città senza che ne derivassero effetti verificatesi a Palermo», ha dichiarato oggi rispondendo al question time alla Camera dei deputati. Nei giorni scorsi aveva già definito l’evento «un’assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni e i cittadini», e oggi ha ribadito più volte che si tratta di un fenomeno frequente. «Segnale di disaffezione all’impegno civile» La ministra Lamorgese ritiene sia necessario «richiedere l’avvio di una riflessione parlamentare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) La ministra dell’interno Lucianaè tornata a esprimersi sulverificatosi alle consultazioni amministrative e referendarie di domenica 12 giugno quando moltidio non si sono presentati. «Non rappresentano purtroppo un caso isolato e inedito: numerose rinunce si sono verificate anche in altre città senza che ne derivassero effetti verificatesi a», ha dichiarato oggi rispondendo al question time alla Camera dei deputati. Nei giorni scorsi aveva già definito l’evento «un’assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni e i cittadini», e oggi ha ribadito più volte che si tratta di un fenomeno frequente. «Segnale di disaffezione all’impegno civile» La ministraritiene sia necessario «richiedere l’avvio di una riflessione parlamentare ...

