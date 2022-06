Juve-Morata, si va avanti a fuoco lento. Il tempo per il riscatto è scaduto, i bianconeri non mollano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Juve-Morata, una situazione sempre più ingarbugliata. Oggi scade il diritto di riscatto dello spagnolo, ma i bianconeri non mollano.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022), una situazione sempre più ingarbugliata. Oggi scade il diritto didello spagnolo, ma inon....

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus non riscatterà #Morata (entro domani) a 35 milioni. L'#AtleticoMadrid per adesso congela la posizione… - romeoagresti : Nessun contatto odierno tra #Juve e #Atleti per #Morata. La traccia, dunque, resta la stessa: con i due club al lav… - romeoagresti : Proseguono i contatti tra #Juve e #Atleti per #Morata: i Colchoneros, al momento, non aprono a eventuali contropart… - sportli26181512 : Juve-Morata, si va avanti a fuoco lento. Il tempo per il riscatto è scaduto, i bianconeri non mollano: Juve-Morata,… - cmdotcom : #Juve-#Morata, si va avanti a fuoco lento. Il tempo per il riscatto è scaduto, i bianconeri non mollano… -