Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 15 Giugno 2022 – Video (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non c’è cosa che provochi prima il disprezzo del mondo”. San Filippo, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non c’è cosa che provochi prima il disprezzo del mondo”. San, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

ariannamarzola : Okay è ufficiale il Menga canterà “Proteggiti da me” a San Siro, piangendo già al pensiero sinc! - _Karashi_san : @junginkgo Già ?? Anche se mi rende triste il pensiero di rivederli insieme tra 6-7 anni (ipotizzo questo lasso di t… - udcandrano : RT @AntonioDePoli: Oggi #14giugno ricorre l’anniversario della tragedia della #GreenfellTower di Londra in cui morirono 72 persone tra cui… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: Oggi #14giugno ricorre l’anniversario della tragedia della #GreenfellTower di Londra in cui morirono 72 persone tra cui… - UdcPadova : RT @AntonioDePoli: Oggi #14giugno ricorre l’anniversario della tragedia della #GreenfellTower di Londra in cui morirono 72 persone tra cui… -