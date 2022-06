Il Coro Popolare Ucraino sul palco del Teatro Greco di Siracusa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Coro Popolare Accademico d’Onore Nazionale Ucraino “G. Veryovka” si esibirà in un luogo in cui si respirano la storia dell’Italia, i valori dell’Europa, la cultura millenaria mediterranea. Lunedì 20 giugno alle 20.00 al Teatro Greco di Siracusa si terrà una serata speciale che vedrà il Coro Ucraino esibirsi in uno spettacolo di musiche, danze e canti popolari della loro tradizione nazionale. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Fondazione Inda) con il patrocinio dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), in collaborazione con l’Associazione Pokrova e l’Associazione di Promozione Sociale Assoutenti, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. In seguito all’invasione russa, il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 giugno 2022) IlAccademico d’Onore Nazionale“G. Veryovka” si esibirà in un luogo in cui si respirano la storia dell’Italia, i valori dell’Europa, la cultura millenaria mediterranea. Lunedì 20 giugno alle 20.00 aldisi terrà una serata speciale che vedrà ilesibirsi in uno spettacolo di musiche, danze e canti popolari della loro tradizione nazionale. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Fondazione Inda) con il patrocinio dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), in collaborazione con l’Associazione Pokrova e l’Associazione di Promozione Sociale Assoutenti, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. In seguito all’invasione russa, il ...

