Pubblicità

sportli26181512 : Il c.t. del Gambia: 'Un po' Torres, un po' Lacazette. Lecce, con Ceesay hai fatto un affare': Il c.t. del Gambia: '… - Gazzetta_it : Il c.t. del Gambia: 'Un po' Torres, un po' Lacazette. Lecce, con #Ceesay hai fatto un affare' - VaneJuice2 : Se il CT del Gambia dice che è forte io mi compro la sua maglietta, poche storie - VaneJuice2 : RT @VerFilippo: E che non ti fidi del CT del Gambia? @VaneJuice2 - coldpatrix : RT @VerFilippo: E che non ti fidi del CT del Gambia? @VaneJuice2 -

da quattro anni. 'L'anno scorso ci siamo qualificati per la prima volta alla Coppa d'Africa, vincendo 1 - 0 contro l'Angola'. E il gol decisivo l'ha segnato proprio Ceesay. Reduce da una ...Ha appena 23 anni il cittadinoarrestato dagli agenti della Polizia di StatoCommissariato Viminale in via Giolitti. Il giovane, irregolare sul Territorio Nazionale, è stato trovato in ...Il Ct del Gambia ha presentato Assan Ceesay, centravanti in arrivo al Lecce: il tecnico ha azzardato un paragone pesante con Fernando Torres ...Tom Saintfiet allena il nuovo attaccante dei pugliesi in nazionale : "Segna in tutti i modi. La serie A lo farà crescere ulteriormente" ...