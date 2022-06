Il budino | i cartoni | poi l’ho colpita con forza |  la confessione choc della mamma killer

Pubblicità

Elena Del Pozzo morta: il racconto della madre ' Elena ha voluto mangiare un, aveva già pranzato a scuola. Poi ha guardato ianimati dal mio cellulare. Io stiravo, in serata dovevamo ...'Quando ho preso mia figlia all' asilo siamo andate a casa mia, Elena ha voluto mangiare unpoi ha guardato ianimati dal mio cellulare. Io intanto stiravo': con queste parole la mamma di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa a Mascalucia (Catania) , avrebbe confessato ...Prima di morire, Elena Dal Pozzo ha guardato i cartoni e mangiato un budino. Poi le sette coltellate della madre hanno messo fine alla sua vita ...Ha ucciso la sua bimba di 5 anni con sette coltellate al collo e alla schiena. Poi ha preso il corpicino di Elena, lo ha infilato in dei sacchi ...