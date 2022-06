I bikini di Aurora Ramazotti: i costumi essenziali per affrontare l’estate 2022 (Di mercoledì 15 giugno 2022) I bikini indossatI da Aurora Ramazzotti sono il must have per quest’estate. Nella sua essenzialità i costumi sanno racchiudere tutto lo stretto necessario per affrontare l’estate 2022. Aurora Ramazotti ci prepara sul tema bikini Con l’arrivo imminente dell’estate dobbiamo assolutamente prepararci sul tema bikini. E’ quel momento dell’anno in cui vogliamo essenzialmente concentrarci sulle compere, tra cui il tema principale sono la ricerca dei costumi perfetti che diventeranno la nostra nuova divisa h24. Se dovessimo scegliere di fare affidamento su un’unica persona per quanto riguarda le tendenze costumi Estate 2022 allora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) IindossatI daRamazzotti sono il must have per quest’estate. Nella suatà isanno racchiudere tutto lo stretto necessario perci prepara sul temaCon l’arrivo imminente deldobbiamo assolutamente prepararci sul tema. E’ quel momento dell’anno in cui vogliamo essenzialmente concentrarci sulle compere, tra cui il tema principale sono la ricerca deiperfetti che diventeranno la nostra nuova divisa h24. Se dovessimo scegliere di fare affidamento su un’unica persona per quanto riguarda le tendenzeEstateallora ...

