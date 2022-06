Grassani: “ Acquirenti per il Napoli? Lo escludo. De Laurentiis farà ricorso” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mattia Grassani avvocato del calcio Napoli, parla del ricorso sulle multiproprietari nel calcio della famiglia De Laurentiis. Respinto il ricorso sulle multiproprietà presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis. A pronunciarsi è stata la Corte Federale della Figc a sezioni unite. I presidenti del Napoli e del Bari si erano espressi contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 4 maggio aveva già rigettato il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF. Con questa normativa non si possono detenere due club se c’è un grado di parentela fino al quarto grado. La corte depositerà le motivazioni entro il 25 giugno e solo a quel ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mattiaavvocato del calcio, parla delsulle multiproprietari nel calcio della famiglia De. Respinto ilsulle multiproprietà presentato da Aurelio e Luigi De. A pronunciarsi è stata la Corte Federale della Figc a sezioni unite. I presidenti dele del Bari si erano espressi contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 4 maggio aveva già rigettato ilavente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF. Con questa normativa non si possono detenere due club se c’è un grado di parentela fino al quarto grado. La corte depositerà le motivazioni entro il 25 giugno e solo a quel ...

