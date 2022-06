Golf, Us Open: Francesco Molinari e Guido Migliozzi al via. Woods assente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Partirà domani, sui campi del “The Country Club” di Brookline, in Massachusetts, la 122esima edizione dello Us Open di Golf. Al via nel terzo major della stagione anche due azzurri, vale a dire Francesco Molinari e Guido Migliozzi. Grande assente Tiger Woods, mentre l’eterno Phil Mickelson proverà a continuare la sua corsa al Grande Slam. La scorsa edizione del torneo, che quest’anno metterà in palio 12.500.000$, andò allo spagnolo Jon Rahm. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Partirà domani, sui campi del “The Country Club” di Brookline, in Massachusetts, la 122esima edizione dello Usdi. Al via nel terzo major della stagione anche due azzurri, vale a dire. GrandeTiger, mentre l’eterno Phil Mickelson proverà a continuare la sua corsa al Grande Slam. La scorsa edizione del torneo, che quest’anno metterà in palio 12.500.000$, andò allo spagnolo Jon Rahm. SportFace.

