Giro di Svizzera 2022: Daryl Impey si aggiudica la quarta frazione, Bettiol parte lungo e chiude quarto (Di mercoledì 15 giugno 2022) quarto giorno in archivio al Giro di Svizzera 2022. Il successo di tappa è andato al 37enne sudafricano Daryl Impey per la Israel-Premier tech, davanti a Michael Matthews e Søren Kragh Andersen. Stephen Williams della Bahrain Victorious rimane leader della corsa. Prima fase della tappa dallo sviluppo classico. Tre corridori, Matthew Holmes (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) e Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), vanno in fuga prima dell’attacco della salita di Kappelen, GPM di 3a categoria piuttosto semplice. I tre battistrada arrivano ad avere fino a 5? di vantaggio nelle prime fasi del loro attacco. Da quel momento in poi il gruppo recupera lentamente ma costantemente secondi fino ad avere appena 20? di ritardo ai piedi della ascesa verso Sattel, salita breve ma piuttosto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022)giorno in archivio aldi. Il successo di tappa è andato al 37enne sudafricanoper la Israel-Premier tech, davanti a Michael Matthews e Søren Kragh Andersen. Stephen Williams della Bahrain Victorious rimane leader della corsa. Prima fase della tappa dallo sviluppo classico. Tre corridori, Matthew Holmes (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) e Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), vanno in fuga prima dell’attacco della salita di Kappelen, GPM di 3a categoria piuttosto semplice. I tre battistrada arrivano ad avere fino a 5? di vantaggio nelle prime fasi del loro attacco. Da quel momento in poi il gruppo recupera lentamente ma costantemente secondi fino ad avere appena 20? di ritardo ai piedi della ascesa verso Sattel, salita breve ma piuttosto ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - SpazioCiclismo : Volata perfetta di Daryl Impey nella quarta tappa del #TourdeSuisse2022 - Fanta_Cycling : Successo di @darylimpey nella quarta tappa del Giro di #Svizzera - ferrix88 : @Davide19663174 @539th p.s. mese scorso in francia e svizzera francese, era la stessa cosa in giro eh, solo che sul… - Silvano_Turati : Giro della Svizzera...tra poco passeranno da Gersau, paese di Oscar Camenzind, iridato a Valkenburg. #eurosportciclismo -