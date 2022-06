Fedez condivide degli audio in lacrime e Selvaggia Lucarelli lo massacra …

Pubblicità

topo1966 : RT @RadioItalia: Fedez torna a parlare della malattia e condivide con i suoi follower l’audio della seduta con il suo psicologo, dopo aver… - charo401971 : RT @RadioItalia: Fedez torna a parlare della malattia e condivide con i suoi follower l’audio della seduta con il suo psicologo, dopo aver… - infoitcultura : Fedez condivide con i suoi follower la paura di morire: l’audio - Ary1797 : RT @RadioItalia: Fedez torna a parlare della malattia e condivide con i suoi follower l’audio della seduta con il suo psicologo, dopo aver… - robertina19899 : RT @RadioItalia: Fedez torna a parlare della malattia e condivide con i suoi follower l’audio della seduta con il suo psicologo, dopo aver… -

ha anche rivelato che poco gli importa cosa la pubblicazione di un momento così intimo, come l'audio durante una psicoterapia possa rappresentare per l'opinione pubblica. Il rapper sostiene che ......sui social Lo psichiatra Tonioni ha condiviso la spiegazione disecondo il quale il suo gesto possa aiutare chi tra i suoi follower vive lo stesso dramma: "un personaggio pubblico che...Nei giorni scorsi Fedez ha condiviso su Instagram degli audio in cui è possibile sentirlo disperato e in lacrime durante una seduta dallo psicologo. La scelta di condividere dei momenti così privati s ...Selvaggia Lucarelli critica Fedez, pur senza mai nominarlo. Domenica 12 giugno l'Italia si è svegliata con le commoventi storie Instagram di Fedez in cui si ascoltavano gli ...