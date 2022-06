Dopo il voto, nasce il partito di Draghi: retroscena, ecco tutti i big coinvolti nel piano spacca-Parlamento (Di mercoledì 15 giugno 2022) La morale del voto di domenica è chiara: il centrodestra unito vince, mentre il Pd esce a pezzi quando accanto al nome dei suoi candidati a sindaco c'è il simbolo del M5S. Accade a Genova, L'Aquila e Palermo, ed è la certificazione del fallimento della strategia nazionale di Enrico Letta. Il quale, in compenso, può sognare di fare il colpaccio tra due settimane a Verona, dove sulle schede non c'era traccia dei grillini. Se la legge elettorale non cambia, significa che al segretario del Pd i Cinque Stelle non bastano più. Per fermare il centrodestra nel 2023 dovrà imbarcare anche Azione e Italia Viva, che però sono incompatibili con Giuseppe Conte e le sue truppe. Il voto, insomma, ha dimostrato al segretario del Nazareno che la sua coperta è troppo corta, e al capo politico del M5S che la strategia tenuta sinora è fallimentare. Se perché troppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) La morale deldi domenica è chiara: il centrodestra unito vince, mentre il Pd esce a pezzi quando accanto al nome dei suoi candidati a sindaco c'è il simbolo del M5S. Accade a Genova, L'Aquila e Palermo, ed è la certificazione del fallimento della strategia nazionale di Enrico Letta. Il quale, in compenso, può sognare di fare il colpaccio tra due settimane a Verona, dove sulle schede non c'era traccia dei grillini. Se la legge elettorale non cambia, significa che al segretario del Pd i Cinque Stelle non bastano più. Per fermare il centrodestra nel 2023 dovrà imbarcare anche Azione e Italia Viva, che però sono incompatibili con Giuseppe Conte e le sue truppe. Il, insomma, ha dimostrato al segretario del Nazareno che la sua coperta è troppo corta, e al capo politico del M5S che la strategia tenuta sinora è fallimentare. Se perché troppo ...

