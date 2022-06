Davide Stival: "Mia moglie fece lo stesso e ancora non so perchè. Lorys abbraccerà questa bimba lassù" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Veronica Panarello, che sta scontando 30 anni di carcere a Torino, non ha mai confessato il delitto. Davide, con l'altro figlio più piccolo, ha lasciato la Sicilia per ricostruirsi una vita Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Veronica Panarello, che sta scontando 30 anni di carcere a Torino, non ha mai confessato il delitto., con l'altro figlio più piccolo, ha lasciato la Sicilia per ricostruirsi una vita

