Dalla Bce arriva lo scudo anti-spread

MILANO (ITALPRESS) – La Banca Centrale Europea prepara lo scudo anti-spread. Il Consiglio Direttivo che si è riunito in seduta straordinaria ha incaricato gli uffici di studiare l'intervento più opportuno. Nel frattempo scatta il piano d'emergenza. Vuol dire che Francoforte potrà riacquistare i titoli alla scadenza in base alle esigenze del mercato senza dover tener conto della quote definite per Paese. Per confermare che su questa strada non c'è alcun ripensamento è sceso in campo Klaus Knot, capo della Banca centrale olandese, considerato uno dei "falchi" più aggressivi. Un segnale di determinazione dato al mercato:"Oggi abbiamo deciso di attivare la flessibilità ai sensi dell'attività di reinvestimento che stiamo intraprendendo nell'ambito dell'emergenza pandemica, abbiamo chiesto quindi ai nostri Comitati di lavorare in maniera ...

