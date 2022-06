Covid 19 in Campania, bollettino del 14 giugno: 2.876 positivi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 14 giugno, parla di 2.876 nuovi positivi su 15.445 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.876 positivi al Covid 19 in Campania (2.554 al test antigenico e 322 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di mercoledì 15 giugno 2022)19 in: ildi ieri, martedì 14, parla di 2.876 nuovisu 15.445 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.876al19 in(2.554 al test antigenico e 322 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

Pubblicità

PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (15 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 2.876 positivi su 15.445 tamponi nelle ultime 24 ore - zazoomblog : Covid in Campania 2.876 positivi e incidenza in leggero calo (186%). Un solo morto - #Covid #Campania #2.876… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania meno contagi ma più ricoveri. Nessun morto in 48 ore - salernotoday : Covid-19: 2.876 nuovi contagi e un altro decesso in Campania, il bollettino -