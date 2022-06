Calciomercato Inter | la situazione Dybala

Pubblicità

Commenta per primo Oscar Damiani , procuratore di Radu e Agoumé, ha parlato a Radio Radio dopo le notizie che vogliono Asllani dell'Empoli ormai a un passo dall': 'Asllani è forte e lo stimo ma lo è anche Agoumé. Vediamo come andrà nei prossimi giorni, ha richieste in Italia e all'estero. Io lo gestisco insieme al suo procuratore, sentiremo anche il ...Commenta per primo Andrea Ranocchia ha avuto una proposta dal Qatar. Il difensore, svincolato dall', è stato contattato dall'Al Gharafa di Andrea Stramaccioni. Il giocatore però ha declinato l'offerta, spiegando che preferisce rimanere a giocare in Italia.Affare fatto tra Inter e Empoli: Asllani arriva a Milano in prestito oneroso con diritto di riscatto e sarà il primo colpo di calciomercato dei nerazzurri ...Il portiere di proprietà dell'Atalanta si è sottoposto ad artroscopia alla spalla sinistra, si parla di uno stop di tre mesi.