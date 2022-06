Calcio: Zanetti, 'Dybala all'Inter? Se ne sta parlando, gli auguro il meglio per la carriera' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "Dybala all'Inter? Se ne sta parlando, sì. È un grande giocatore e sicuramente ci rappresenterà al Mondiale. Ammiro Paulo e gli auguro il meglio per la sua carriera". Raggiunto in Argentina da D-Sports Radio, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, si esprime così sulla trattativa per portare Paulo Dybala in nerazzurro: "L'Inter si è contraddistinta per avere tanti sudamericani, soprattutto argentini. Vuole dire che i giocatori valgono e pure che il club ha fiducia negli argentini", conclude Zanetti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "all'? Se ne sta, sì. È un grande giocatore e sicuramente ci rappresenterà al Mondiale. Ammiro Paulo e gliilper la sua". Raggiunto in Argentina da D-Sports Radio, Javier, vicepresidente dell', si esprime così sulla trattativa per portare Pauloin nerazzurro: "L'si è contraddistinta per avere tanti sudamericani, soprattutto argentini. Vuole dire che i giocatori valgono e pure che il club ha fiducia negli argentini", conclude

Pubblicità

Luxgraph : Zanetti su Dybala all'Inter: 'Gran giocatore, ne stiamo parlando' - sportli26181512 : #Inter, #Zanetti accoglie #Dybala: 'Gran giocatore, ne stiamo parlando': Il vicepresidente dei nerazzurri sul passa… - LIRRIVERENTE3 : per ogni euro investito nel ciclismo ne rientrano 4 MASSIMO ZANETTI e per ogni 4 euro che investi nel calcio ne butti via 3 - peterkama : per ogni euro investito nel ciclismo ne rientrano 4 MASSIMO ZANETTI e per ogni 4 euro che investi nel calcio ne butti via 3 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Zanetti: 'Dybala? Il club ha fiducia negli argentini...' -