Calcio: Genoa;visite mediche per Ilsanker, Vasquez in uscita (Di mercoledì 15 giugno 2022) Visite mediche quest'oggi per Stefan Ilsanker, centrocampista austriaco, in scadenza dall'Eintracht di Francoforte che il Genoa è pronto a regalare al proprio tecnico Alexander Blessin. Il giocatore, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Visitequest'oggi per Stefan, centrocampista austriaco, in scadenza dall'Eintracht di Francoforte che il Genoa è pronto a regalare al proprio tecnico Alexander Blessin. Il giocatore, ...

Pubblicità

ScMotorieSelmi : Calcio: Genoa;visite mediche per Ilsanker, Vasquez in uscita - glooit : Calcio: Genoa;visite mediche per Ilsanker, Vasquez in uscita leggi su Gloo - AnsaLiguria : Calcio: Genoa;visite mediche per Ilsanker, Vasquez in uscita. Soddisfazione tra i tifosi per il nuovo stemma del cl… - Marcel_Bel89 : Calcio: Genoa;visite mediche per Ilsanker, Vasquez in uscita - CalcioOggi : Calciomercato Genoa, visite mediche in corso per Stefan Ilsanker. Le prime immagini - Buon Calcio a Tutti -