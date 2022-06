Buone notizie per prezzo DAZN con TIMVISION ma occhio alla condivisione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le notizie delle ultime ore sono decisamente positive per chi tiene in osservazione il prezzo DAZN con TIMVISION per godere di tutto il prossimo Campionato di calcio di serie A e serie B. Dopo i rincari comunicati dalla piattaforma di streaming per il suo servizio, ci si sarebbe aspettati che anche l’operatore TIM andasse nella stessa direzione. Così non è stato, per fortuna, per quanto si rendano necessari dei chiarimenti doverosi sulla condivisione del proprio account. Il prezzo resta invariato La promozione dell’anno scorso per avere DAZN con TIMVISION è rimasta invariata in sostanza. I clienti possono beneficiare ancora di un abbonamento mensile di 19,90 mensili, bloccati per 12 mesi (poi l’esborso aumenta fino a 29,90 euro). ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ledelle ultime ore sono decisamente positive per chi tiene in osservazione ilconper godere di tutto il prossimo Campionato di calcio di serie A e serie B. Dopo i rincari comunicati dpiattaforma di streaming per il suo servizio, ci si sarebbe aspettati che anche l’operatore TIM andasse nella stessa direzione. Così non è stato, per fortuna, per quanto si rendano necessari dei chiarimenti doverosi sulladel proprio account. Ilresta invariato La promozione dell’anno scorso per avereconè rimasta invariata in sostanza. I clienti possono beneficiare ancora di un abbonamento mensile di 19,90 mensili, bloccati per 12 mesi (poi l’esborso aumenta fino a 29,90 euro). ...

