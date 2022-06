"Acqua razionata". Cosa succede al Po (Di mercoledì 15 giugno 2022) Grave siccità al Nord: il Po in secca ha allarmato Utilitalia che ha chiesto lo stop all'erogazione notturna dell'Acqua in 125 Comuni tra Piemonte e Lombardia. Ecco qual è la situazione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Grave siccità al Nord: il Po in secca ha allarmato Utilitalia che ha chiesto lo stop all'erogazione notturna dell'in 125 Comuni tra Piemonte e Lombardia. Ecco qual è la situazione

Pubblicità

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Siccità, oltre cento comuni con l'acqua razionata: cosa si può fare - leaf_0 : Tra poco inizia l'estate anche per il calendario. Qui in Pianura non ricordo da almeno un anno, una pioggia diurna… - romatoday : Siccità, oltre cento comuni con l'acqua razionata: cosa si può fare - PalermoToday : Siccità, oltre cento comuni con l'acqua razionata: cosa si può fare - LucaGoria79 : mi sa tanto che quest'estate qui in Piemonte verrà razionata l'acqua per uso domestico. Falde acquifere completamen… -