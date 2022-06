Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2022 ore 16:30 (Di martedì 14 giugno 2022) Viabilità DEL 14 GIUGNO 2022 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SULLO STESSO RACCORDO CODE A TARTTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E L USCITA LAURENTINA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRA NOMENTANA E L USCITA DELLA Roma TERAMO SPOSTIAMOCI A FROSINONE STRADA CHIUSA PER RIPRISTINO INCENDIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLE VARIANTE DEI MONTI LEPINI SIAMO TRA LE LOCALITA’ CERIARA E SEZZE SCALO TRASPORTO CAPITOLINO INTERROTTA INTERAMENTE LA LINEA TRAM 2 ATTIVO SERVIZIO NAVETTA IN SOSTITUZIONE SULL INTERA TRATTA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)DEL 14 GIUGNOORE 16.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE RISOLTO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL MOMENTO CIRCONE REGOLARE DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SULLO STESSO RACCORDO CODE A TARTTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO CON LAFIUMICINO E L USCITA LAURENTINA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRA NOMENTANA E L USCITA DELLATERAMO SPOSTIAMOCI A FROSINONE STRADA CHIUSA PER RIPRISTINO INCENDIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLE VARIANTE DEI MONTI LEPINI SIAMO TRA LE LOCALITA’ CERIARA E SEZZE SCALO TRASPORTO CAPITOLINO INTERROTTA INTERAMENTE LA LINEA TRAM 2 ATTIVO SERVIZIO NAVETTA IN SOSTITUZIONE SULL INTERA TRATTA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL ...

