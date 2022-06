Una Vita Anticipazioni 15 giugno 2022: Aurelio cerca di ingannare Genoveva ma Lei... (Di martedì 14 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 15 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che nonostante Aurelio sia sicuro di aver convinto Genoveva dell'onestà di David, lei non gli crederà, anzi, sarà pronta a tendere una trappola al ragazzo. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 15su Canale 5. Le trame rivelano che nonostantesia sicuro di aver convintodell'onestà di David, lei non gli crederà, anzi, sarà pronta a tendere una trappola al ragazzo.

Pubblicità

amnestyitalia : Due anni fa l'attivista queer egiziana Sarah Hegazi si è tolta la vita. Nel 2017 era stata arrestata arbitrariament… - lorepregliasco : 'Il nuovo bipolarismo italiano sarà tra 5 Stelle e Lega', dicevano molti dopo le politiche 2018. Oggi - voto locale… - LegaProOfficial : Il @Palermofficial conquista i #Cplayoff e ritorna in @Lega_B ?? Congratulazioni rosanero e biancoscudati per aver… - Cristin4Pini : RT @Joe911S: @FebeDiCencrea Il punto non è la necessità di un diritto ma solo esibizionismo sessuale. Questi hanno una vita sessocentrica,… - SL4SHACM : @jnfrdnvt No niente ironia. Questa è un crociata che viene portata avanti molto spesso. Viva i luoghi comuni. La vi… -