Un intervento per perdere peso, Giada muore sotto i ferri. “Voleva solo migliorare la sua vita” dice la mamma (Di martedì 14 giugno 2022) “Vogliamo giustizia per nostra figlia”. È l’appello dei familiari di Giada De Pace, la ragazza scomparsa un ‘anno fa a Roma. La madre di Giada De Pace, la 25 enne morta un anno fa durante un intervento continua a chiedere giustizia per la figlia. “Vogliamo giustizia per nostra figlia, chi ha sbagliato deve pagare” è l’appello L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 giugno 2022) “Vogliamo giustizia per nostra figlia”. È l’appello dei familiari diDe Pace, la ragazza scomparsa un ‘anno fa a Roma. La madre diDe Pace, la 25 enne morta un anno fa durante uncontinua a chiedere giustizia per la figlia. “Vogliamo giustizia per nostra figlia, chi ha sbagliato deve pagare” è l’appello L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Monza, concluso l’intervento dei #vigilidelfuoco vicino via Tolstoj: in fiamme alcune baracche a ridosso dei binar… - GiovaQuez : Se risulta davvero impossibile acquistare il volo per Mosca senza l’intervento diretto dell’ambasciata, Giletti e c… - Mov5Stelle : 'Siamo passati da un presidente della Regione ucciso dalla mafia a un presidente della Regione che fa accordi con M… - AlertVirus : RT @Mazzettierica1: ????#Superbonus: Mazzetti (FI), Intervento urgente per evitare disastro 'Occorre un intervento urgente per prevenire un… - IndiaMele : RT @EssereAnimali: ?? Chiudere gli allevamenti per ridurre del 70% le emissioni di azoto che mettono a rischio gli habitat naturali. I Paesi… -