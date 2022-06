Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 10:10 (Di martedì 14 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno elezioni comunali diamo uno sguardo alle proiezioni i sindaci di centro-destra a Genova Palermo e L’Aquila nel capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci Si conferma di turno a Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco su Franco Micelli del centro sinistra centro destra anche per L’Aquila Pierluigi Biondi in vantaggio ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro cronaca la ragazza di 22 anni uccisa a Cavazzona di Castelfranco Emilia Provincia di Modena e la figlia dell’altra donna morta di 47 anni e non diversamente da quanto ha preso in precedenza a l’uomo che avrebbe sparato marito della madre come movente i carabinieri stanno vagliando una crisi proprio in questa relazione di coppia a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno elezioni comunali diamo uno sguardo alle proiezioni i sindaci di centro-destra a Genova Palermo e L’Aquila nel capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci Si conferma di turno a Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco su Franco Micelli del centro sinistra centro destra anche per L’Aquila Pierluigi Biondi in vantaggio ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro cronaca la ragazza di 22 anni uccisa a Cavazzona di Castelfranco Emilia Provincia di Modena e la figlia dell’altra donna morta di 47 anni e non diversamente da quanto ha preso in precedenza a l’uomo che avrebbe sparato marito della madre come movente i carabinieri stanno vagliando una crisi proprio in questa relazione di coppia a ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - SindacatoAdP : Leggi, stampa e diffondi il nostro Informatore con le ultime notizie tra le quali quella del contratto con le tabel… - SindacatoAdP : L'INFORMATORE N° 4 DEL 2022 – Leggi, stampa e diffondi il nostro Informatore con le ultime notizie tra le quali q… - VesuvioLive : Bonus 200 euro, non sarà automatico per i lavoratori: l’autocertificazione per ottenerlo -