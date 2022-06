Ultime Notizie – Comunali Ventotene | parroco | Adinolfi? Qui mai sentito

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non ho mainessuno parlarne. Gli isolani preferiscono sempre chi conoscono viso a viso e chi ha un legame con l’isola”. Così don Mario Testa,di, all’indomani dell’elezione del neo sindaco Carmine Caputo non si mostra sorpreso del clamoroso flop registrato invece da Mario(Il Popolo della Famiglia) che ha segnato il record negativo di zero voti. “Nel Paese ci si aspettava che avrebbe vinto Caputo perché – dice don Mario all’Adnkronos – da quello che si sentiva, la maggior parte delle persone era orientata verso la sua lista. Si è scelto il cambiamento e una persona conosciuta, infatti Caputo è l’ex segretario comunale, è originario di lì, la gente lo conosce e magari lo ha potuto già apprezzare”, continua don Mario secondo il quale si tende a non votare una persona ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - PianetaMilan : Nuovo stadio @acmilan , elezioni al ballottaggio a #Sesto : cosa cambia #ACMilan #Milan #SempreMilan - Siciliano741 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Covid, 39.474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 ore - - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 39.474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 ore - -

Il Sole 24 ORE

Aumentano i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.833 positivi su 18.921 tamponi esaminati , 2.847 in più di ieri con 13.957 tamponi ...Il numero di tamponi ammonta a 228.559 nelle24 ore. Il tasso di positività è del 17,3% ( +3,4% ), ieri era del 13,9% . Coronavirus, il bilancio di oggi Il Ministero della Salute anche oggi ha ... Ucraina ultime notizie. Gazprom taglia del 40% forniture gas alla Germania via North Stream La multinazionale ha in programma investimenti che, a suo dire, in sette anni aggiungeranno 3,7 miliardi di euro al PIL italiano. Piatto forte è la nuova Regione cloud basata a Milano.Sono 267 i positivi al Covid in Trentino nelle ultime 24 ore, su 1547 test effettuati. Nessun decesso registrato in provincia. Scende il numero dei pazienti ricoverati: in ospedale ci sono infatti 30 ...