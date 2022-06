Ultime Notizie – Cgil, scritte sulla sede di Olbia: “Landini nazi” (Di martedì 14 giugno 2022) Mentre qualcuno a Perdasdefogu (Nuoro) lasciava sui muri scritte nere con insulti al neo sindaco e a un consigliere comunale, a Olbia qualcun altro ne lasciava di rosse prendendo di mira la Cgil e il suo segretario nazionale. ‘Landini nazista’ e ‘Sindacato nazi’ sono le scritte che hanno imbrattato la sede inaugurata da poco della Camera del Lavoro a Olbia. “Condanniamo il vile atto di natura violenta e squadrista – commenta il segretario della Cgil Sardegna, Samuele Piddiu – compiuto questa notte per mano, al momento, di ignoti che hanno imbrattato i muri della sede della Camera del Lavoro di Olbia con scritte che prendono di mira, con intento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Mentre qualcuno a Perdasdefogu (Nuoro) lasciava sui murinere con insulti al neo sindaco e a un consigliere comunale, aqualcun altro ne lasciava di rosse prendendo di mira lae il suo segretarioonale. ‘sta’ e ‘Sindacato’ sono leche hanno imbrattato lainaugurata da poco della Camera del Lavoro a. “Condanniamo il vile atto di natura violenta e squadrista – commenta il segretario dellaSardegna, Samuele Piddiu – compiuto questa notte per mano, al momento, di ignoti che hanno imbrattato i muri delladella Camera del Lavoro diconche prendono di mira, con intento ...

